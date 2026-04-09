Suudi Arabistan ve İngiltere Güvenlik Üzerine Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara desteklerini teyit etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanı Starmer'i Cidde'de kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki tarihi ilişkiler gözden geçirilirken, stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.

Haberde, tarafların ayrıca son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, özellikle bölgedeki durumun güvenlik ve ekonomik etkilerini değerlendirdiği, bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmaya yönelik tüm çabalara desteklerini vurguladığı belirtildi.

Tarafların, ortak ilgi alanlarına giren çeşitli konuları da görüştüğü kaydedildi.

Görüşmeye, her iki taraftan çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı bildirildi.

İngiltere Başbakanı Starmer'in, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından dün Orta Doğu turuna başladığı belirtilmişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Starmer'in tur kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek geçici ateşkesi pekiştirmeye yönelik diplomatik çabaları ele almasının beklendiği vurgulanmıştı.

Starmer'in ayrıca müttefik hava sahasını koruma çabalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personelini ziyaret edeceği aktarılmıştı.

İngiltere Başbakanı'nın Orta Doğu turunu cuma günü tamamlamasının beklendiği, ancak ziyaret edilecek ülkelerin açıklamada belirtilmediği ifade edilmişti.