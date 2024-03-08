Suudi Arabistanlı Alat, Çin ile ortaklık kurmayı planlıyor

RİYAD, 8 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistanlı Alat'ın Küresel CEO'su Amit Midha, ülkenin Yapay Zeka ve akıllı endüstri alanlarındaki hedefleri doğrultusunda Çin ile ortaklık kurmasının önemini vurguladı.
Suudi Veliaht Prensi'nin başkanlığını yaptığı ve Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Alat, küresel elektronik ve sanayi sektörlerini dönüştürüp Suudi Arabistan'da dünya standartlarında bir üretim merkezi oluşturmaya odaklı yenilikçi bir şirket.
Riyad'da hafta başı başlayan LEAP Teknoloji Konferansı 2024'te Xinhua ile söyleşi yapan Midha, Alat'ın Çinli şirketlerle daha fazla ortaklık kurmayı planladığını belirtti.
"Yapay zeka, sürdürülebilirlik, inovasyon ve jeopolitik mukavemet konularında ortak vizyona sahip olan doğru teknoloji ortağını seçiyoruz" diyen yetkili, şirketin kısa süre önce AIoT çözüm ve hizmet sağlayıcısı olan Çinli Dahua Teknoloji Şirketi ile bir mutabakat zaptı imzaladığını ifade etti.
Midha, "Doğru şirketlerle ortaklık kuracağız; bir elektronik merkezi ve bir akıllı endüstri oluşturmamıza yardımcı olacak dünya genelinde ortaklarımız olacak" dedi.
Çin'de çalışmış olan CEO, Shenzhen kentini dünya için bir dijital fabrika olarak nitelendirirken, bu Asya ülkesinin ilgili sektörlerde çok sayıda yenilikçi şirkete sahip olduğunu söyledi.
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Tunceli, Kars ve Ağrı'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Tunceli'de Aile Destek Merkezi'nin kadın çalışanları ve kursiyerleri için kahvaltı programı düzenlendi. Kars'ta kamu kurumları stant açarak kadınlara karanfil dağıttı. Ağrı'da ise İshak Paşa Sarayı'nda program yapıldı ve Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 200 adet kerevit pinteri tespit edildi. Pinterlerden çıkan canlı kerevitler ise Eğirdir Gölü'ne salındı.
Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletle ulaşım ve kadınların sosyal hayattaki yerine dikkat çekilmeye çalışıldı. +1 Mutluluk Kafe personeli Nurcan Söğüt, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen tarafından karşılandı. Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, belediye işbirliğinde düzenlenen programın başarılı olduğunu belirtti ve çift kişi binilebilen tandem bisikleti belediye çalışanı ile kullandıklarını söyledi.
Mersin Şehir Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu'nda eğitimlere katılan kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü hastane bahçesinde pilates yaparak kutladı. Etkinlikte kadınlar, fizyoterapist eşliğinde hareketler gerçekleştirdi ve müzik eşliğinde eğlendi. Gebe Okulu'nda gebelik öncesinden gebeliğin sonuna kadar eğitimler verildiği belirtildi. Eğitimlerde uzman bir kadro tarafından anne adaylarına destek sağlanıyor ve hedef güçlü, bilinçli anneler ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda Yaman, kadınlarla ses sanatçısı Hilal Coşgun Aslan'ın performansını dinledi. Ayrıca SMA tip 2 hastası Aydem bebek için kurulan standı da ziyaret eden Yaman, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi. Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğine inandıklarını ve AK Parti'nin kadın haklarına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti. Ayrıca, AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşviklerin arttığını vurguladı.
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