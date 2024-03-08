Suudi Arabistanlı Alat, Çin ile ortaklık kurmayı planlıyor

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RİYAD, 8 Mart (Xinhua) -- Suudi Arabistanlı Alat'ın Küresel CEO'su Amit Midha, ülkenin Yapay Zeka ve akıllı endüstri alanlarındaki hedefleri doğrultusunda Çin ile ortaklık kurmasının önemini vurguladı.

Suudi Veliaht Prensi'nin başkanlığını yaptığı ve Suudi Kamu Yatırım Fonu'na ait olan Alat, küresel elektronik ve sanayi sektörlerini dönüştürüp Suudi Arabistan'da dünya standartlarında bir üretim merkezi oluşturmaya odaklı yenilikçi bir şirket.

Riyad'da hafta başı başlayan LEAP Teknoloji Konferansı 2024'te Xinhua ile söyleşi yapan Midha, Alat'ın Çinli şirketlerle daha fazla ortaklık kurmayı planladığını belirtti.

"Yapay zeka, sürdürülebilirlik, inovasyon ve jeopolitik mukavemet konularında ortak vizyona sahip olan doğru teknoloji ortağını seçiyoruz" diyen yetkili, şirketin kısa süre önce AIoT çözüm ve hizmet sağlayıcısı olan Çinli Dahua Teknoloji Şirketi ile bir mutabakat zaptı imzaladığını ifade etti.

Midha, "Doğru şirketlerle ortaklık kuracağız; bir elektronik merkezi ve bir akıllı endüstri oluşturmamıza yardımcı olacak dünya genelinde ortaklarımız olacak" dedi.

Çin'de çalışmış olan CEO, Shenzhen kentini dünya için bir dijital fabrika olarak nitelendirirken, bu Asya ülkesinin ilgili sektörlerde çok sayıda yenilikçi şirkete sahip olduğunu söyledi.