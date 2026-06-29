Suudi Bakan Çin\'i Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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