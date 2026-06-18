Suudi Bakan: İran için fon bilgim yok - Son Dakika
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Suudi Bakan: İran için fon bilgim yok

18.06.2026 21:22
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Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, İran'ın yeniden imarı için oluşturulacak fon hakkında bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat kapsamında İran'ın yeniden imarı için Körfez destekli bir fon oluşturulacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu konuda bilgim yok." dedi.

Suudi Arabistan merkezli El-Hades televizyonuna konuşan Bin Ferhan, İran'ın yeniden imarı için 300 milyar dolarlık bir fon oluşturulmasını öngören mutabakat maddesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu fonu Körfez ülkelerinin finanse edeceğine ilişkin iddialara, "Bu konuda bilgim yok." cevabını veren Bin Ferhan, İran ile ekonomik işbirliği konularının ele alınabilmesi için öncelikle iki ülke arasında güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran ile ülkesi arasındaki ilişkilerin Çin'in arabuluculuğunda varılan Pekin mutabakatının ardından yeniden inşa edilmeye başlandığını hatırlatan Bin Ferhan, ancak bu sürecin daha sonra gerilediğini belirtti.

Bin Ferhan, "İran ile herhangi bir ekonomik işbirliği türünün görüşülebilmesi için önce güvenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasında imzalanan ve 14 maddeden oluşan mutabakat zaptının altıncı maddesinde, ABD'nin bölgesel ortaklarıyla işbirliği içinde İran'ın yeniden imarı ve ekonomik kalkınması için değeri en az 300 milyar dolar olan bir plan hazırlamayı taahhüt ettiği yer alıyor.

Metinde, planın uygulanma mekanizmasının nihai anlaşma kapsamında 60 gün içerisinde netleştirileceği ve ABD'nin bu sürece ilişkin gerekli lisans, muafiyet ve izinleri sağlayacağı belirtiliyor.

Anlaşmada Körfez ülkelerinin doğrudan finansman sağlayacağına dair açık bir ifade bulunmamasına rağmen, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın daha önce yaptığı açıklamada, İran'ın nihai anlaşma hükümlerine bağlı kalması halinde Körfez ülkelerinin söz konusu planı finanse edebileceğini söylediği aktarılmıştı.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler, 2016 yılında Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğuna yönelik saldırıların ardından kesilmişti. Taraflar, Çin'in arabuluculuğunda Mart 2023'te ilişkileri yeniden başlatma konusunda anlaşmış, Eylül 2023'te ise diplomatik temsil yeniden tesis edilmişti.

Ancak son dönemde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerde yeniden gerginlik yaşandığı belirtiliyor. İran, bölgedeki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıklarken, Suudi Arabistan saldırıların sivil tesis ve altyapıları da etkilediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Bakan: İran için fon bilgim yok - Son Dakika

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