Suudi Bakanlar Kurulu, Husi saldırılarına karşı Kızıldeniz ulaşımını koruyacak

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Yemen'deki Husilerin, ülkedeki havalimanlarına, Mekke ve Medine'ye, Haremeyn-i Şerifeyn'i (Kabe ve Mescid-i Nebevi) ziyaret edenlere, sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırılarının sonuçlarıyla yüzleşeceğini bildirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulunda, ulusal güvenlik ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Bakanlar Kurulu açıklamasında, Husilerin sivilleri ve stratejik noktaları hedef alan saldırılarına tepki gösterilerek, söz konusu eylemlerin karşılıksız kalmayacağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı vurgusu

Açıklamada, Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu'nun Husilerin oluşturduğu tehditleri bertaraf etmeye yönelik askeri operasyonları takdirle karşılandı. Bu operasyonların yalnızca Yemen halkını değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği, küresel ticareti ve tedarik zincirlerini korumaya hizmet ettiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın, ülkenin güvenliğine dönük tehditlere ve Kızıldeniz ile Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz ulaşımının engellenmesine müsaade etmeyeceğinin altı çizilerek, Husilerin saldırılarını kınayan dost ve kardeş ülkeler ile uluslararası kuruluşlara teşekkür edildi.

Öte yandan, Doğu-Batı petrol boru hattındaki akışın kısa sürede yeniden sağlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu durumun, ülkenin enerji altyapısının operasyonel esnekliğini ve acil durumlara müdahale kapasitesini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında işbirliği kararı

Bakanlar Kurulu toplantısında, bir dizi idari ve uluslararası işbirliği kararı da onaylandı.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında bilim, araştırma, geliştirme ve inovasyon alanlarında işbirliğini öngören mutabakat zaptı kabul edildi.

Kurul ayrıca, Suudi Arabistan'ın İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) insani yardım fonlarına katılımını onayladı.

Suudi Arabistan Kültür Bakanlığı ile Suriye Kültür Bakanlığı arasında kültürel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı taslağı üzerinde görüşmeler yürütülmesi ve imza atılması için de yetki verilmesi kararlaştırıldı.