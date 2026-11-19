RİYAD, 19 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısının önlendiğini, önleme sırasında düşen enkaz parçalarının hasara yol açtığını duyurdu.

Koalisyon perşembe günü yaptığı açıklamada hasarın boyutu ya da etkilenen bölgeler hakkında ayrıntı vermedi.

Koalisyon tarafından yapılan ayrı açıklamalarda, Yemen'in Zimmar ve Sada vilayetlerinde Husilere ait iki balistik füze fırlatma platformunun imha edildiği belirtildi. Söz konusu platformların Riyad ve Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik saldırı girişimlerinde kullanıldığı ifade edildi.

Perşembe günü erken saatlerinde Riyad'da şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, halkı "potansiyel bir tehlike" konusunda uyarmak için Riyad'da alarm verildiğini açıkladı. Uyarı birkaç dakika sonra kaldırıldı.