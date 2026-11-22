Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Suudi Arabistan savaş uçakları şafak vakti başkent Sana'yı hedef aldı.

Haberde, Suudi Arabistan savaş uçaklarının hangi noktaları hedef aldığına veya saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmedi.

Yerel kaynaklar ise hava saldırılarında hedef alınan noktalar arasında Sana'nın Es-Sittin Mahallesi'nde Husiler tarafından askeri amaçlarla kullanılan bir yakıt deposunun da bulunduğunu iddia etti.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.