Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yasa dışı grupların güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü dronla düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'daki habere göre, Süveyda ilinde bulunan yasa dışı gruplar Suriye ordusu mevzilerine bomba yüklü dronla saldırdı.

Saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi yaralandı.

Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hikmet el-Hicri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Süveyda bölgesinin merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.