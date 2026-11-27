Süveyda'da Suriye ordusu mevzilerine dron saldırısında 4 güvenlik görevlisi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SANA'ya göre Süveyda'da yasa dışı gruplar Suriye ordusu mevzilerine bomba yüklü dronla saldırdı, güvenlik güçlerinden 4 kişi yaralandı. Haberde, Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hikmet el-Hicri'nin bağımsızlık iddiası ve İsrail'den destek gördüğü de yer aldı.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde yasa dışı grupların güvenlik güçlerine yönelik bomba yüklü dronla düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'daki habere göre, Süveyda ilinde bulunan yasa dışı gruplar Suriye ordusu mevzilerine bomba yüklü dronla saldırdı.
Saldırıda güvenlik güçlerinden 4 kişi yaralandı.
Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hikmet el-Hicri, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Süveyda bölgesinin merkezi hükümetten ayrılarak "bağımsızlık" kazanması gerektiğini iddia etmiş, bu süreçte İsrail ile yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü.
Kaynak: AA
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