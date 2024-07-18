Süveyş Kanalı Gelirleri Yüzde 23,5 Azaldı

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Mısır'ın yıllık Süveyş Kanalı gelirleri Kızıldeniz'deki gerilimi nedeniyle yaklaşık yüzde 23,5 azalarak, 7,2 milyar dolar oldu.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, kanaldaki trafiğinin Kızıldeniz krizinin yansımalarından ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Açıklamada, "Güvenlik sorunları birçok gemi sahibini ve işletmeciyi kanal boyunca alternatif rotalar kullanmaya sevk etti ve bu da kanaldan gemi geçiş oranlarını olumsuz etkiledi. Düşüş, 2023/2024 mali yılı boyunca trafik istatistiklerine de yansıdı; bir milyar ton yük taşıyan 20 bin 148 geminin geçişi ve 7,2 milyar dolar gelir kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Süveyş Kanalı'ndan 2022/2023 mali yılında 1,5 milyar ton yük taşıyan 25 bin 911 geminin geçtiği, 9,4 milyar dolar gelir elde edildiği kaydedilen açıklamada, "(Kızıldeniz'deki mevcut gerilimler) sadece Süveyş Kanalı'nı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda deniz taşımacılığı piyasasını, ticaret hareketini ve küresel tedarik zincirlerini de etkiliyor." denildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.