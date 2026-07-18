Suya Atlamada Dikkat! Can Kaybı Riski Var - Son Dakika
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Suya Atlamada Dikkat! Can Kaybı Riski Var

Suya Atlamada Dikkat! Can Kaybı Riski Var
18.07.2026 11:31
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Bilinçsiz suya atlama, ciddi yaralanmalara ve can kaybına yol açıyor. Derinlik ve zemin bilgisi şart.

Suda Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Bilyaz, bilinçsizce suya atlamanın ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabildiğini belirterek, derinliği ve zemin yapısı bilinmeyen noktalardan denize, göle veya akarsuya girilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Bilyaz, AA muhabirine, yaz aylarında en sık karşılaştıkları kazalardan birinin suya bilinçsiz atlayışlar olduğunu söyledi.

Özellikle gençlerin, birbirlerini cesaretlendirmesiyle tekne, kayalık ve falezler gibi yüksek noktalardan suya atladıklarını ifade eden Bilyaz, bu durumun ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Bilyaz, tatilcilerin "Ben daha iyi yaparım" iddiasıyla altının ne olduğunu bilmedikleri bir suya "balıklama" ya da "çivileme" olarak adlandırılan atlayışlar yaptıklarını dile getirdi.

Bu atlayışların acı sonuçları olabildiğine dikkati çeken Bilyaz, "Yakın zamanda iki ayrı kazayla karşılaştık. Yüzeye çok yakın sığ kayalıklar bulunması nedeniyle atlayanlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı." dedi.

Bilyaz, suya girilmeden önce bölgenin derinliğini, zeminin yapısını ve çevredeki riskleri mutlaka bilmek gerektiğini vurguladı.

"Suyla şaka olmaz"

Suda şakalaşmanın ve riskli davranışların kazalara davetiye çıkardığını belirten Bilyaz, "Suyun gücü, hafife alınmamalı. Suda şaka yapmayalım. Suyla şaka olmaz. Su bizden güçlüdür. Suya karşı direnç göstermek, ona üstünlük taslamak yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Bilyaz, yaz aylarında tur teknelerinde de benzer kazaların yaşanabildiğini kaydetti.

Teknelerde kaptanların yolcuları kurallar konusunda uyardığını ancak bazı kişilerin bu uyarıları dikkate almadığını aktaran Bilyaz, "Tatilciler 'Hadi buradan atlayalım, şuradan atlayalım' diyerek birbirlerini gaza getirerek teknenin her tarafından atlamaya çalışıyor.

Bu tür davranışlar, yalnızca suya atlama sırasında değil, tekne üzerinde de kazalara neden olabiliyor. Bazı kişiler teknenin küpeştesine ya da farklı bölümlerine düşerek yaralanıyor." diye konuştu.

"Falezlerde kayaç kopması riski var"

Antalya'daki falezler bölgesinde de kayaç kopması riskinin bulunduğuna işaret eden Bilyaz, suyun altındaki yapının zamanla değişebildiğini hatırlattı.

Falezlerden kopan kaya parçalarının suyun altında riskler oluşturabildiği uyarısında bulunan Bilyaz, "Falezlerdeki kayaçların suya düşmesi sonucunda orada bilmediğimiz bir yükselti oluşabiliyor. O bölgeden suyun dibini bilmeden atladığınız zaman, bu kopan kayaç parçalarına çarparak yaralanabilirsiniz, hayatınızı kaybedebilirsiniz." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sağlık, Güncel, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

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