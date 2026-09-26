Sybiha, Oleşki'de sivillerin açlık çektiğini öne sürüp BM ve Kızılhaç'a çağrı yaptı - Son Dakika
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Sybiha, Oleşki'de sivillerin açlık çektiğini öne sürüp BM ve Kızılhaç'a çağrı yaptı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Herson'a bağlı Oleşki'de sivillerin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Sybiha, gıda, ilaç, temiz su, sağlık hizmetlerine erişimin azaldığını, çocukların aynı koşullarda yaşadığını belirterek BM ile Kızılhaç'a çağrı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak ettiği Herson bölgesine bağlı Oleşki şehrindeki sivillerin açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında Herson bölgesinde 2022'de Rusya tarafından ilhak edilen Oleşki şehrinde gıda sorunu yaşandığını belirtti.

Elde ettikleri raporlara göre söz konusu şehrin sakinlerinin "yabani otlarla hayatta kalmaya çalıştığını" iddia eden Sybiha, "İnsanlar için ilaç, temiz su, elektrik ve sağlık hizmetleri giderek ulaşılamaz hale geldi. İşgal altındaki Oleşki'deki insanlar açlık çekiyor. Neredeyse yiyecek hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Buradaki çocukların da aynı şartlar altında yaşadığını belirten Sybiha, "Bu acının açık bir sebebi ve net bir suçlusu var. Rusya, yasadışı işgaliyle Oleşki'deki bu felakete neden oldu ve bu insani felaketin, tüm sonuçlarının ve masum sivillerin ölümlerinin tüm sorumluluğunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, şehirden ayrılmak isteyen sivillerin tahliye edilmesi, orada kalmaya karar verenlere ise insani yardım sağlanması için Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) yardım çağrısında bulundu.

Konu ile ilgilenmeye başladığı için Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty'e teşekkür eden Sybiha, Oleşki'deki insanlara yardım etmek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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