Sydney'de Silahlı Saldırı Zanlısına Ek Suçlamalar - Son Dakika
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Sydney'de Silahlı Saldırı Zanlısına Ek Suçlamalar

10.06.2026 18:45
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Bondi Plajı'ndaki saldırıda 15 kişinin ölümünden sorumlu Naveed Akram'a 19 yeni suçlama yöneltildi.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te düzenlenen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Naveed Akram'a 19 ek suçlama daha yöneltildi.

ABC News'in haberine göre, "terör eylemi düzenlemek" de dahil 59 ayrı suçlamayla hakkında dava açılan Akram'a 19 ek suçlama daha yöneltildiği bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Akram'a yöneltilen yeni suçlamalar arasında "öldürme kastıyla ateş açma", "yakalanmamak amacıyla ateşli silah kullanma" ve "öldürme kastıyla ağır yaralama veya ağır bedensel zarar verme" suçlamaları yer alıyor.

Yetkililer, soruşturma dosyasında 230 bin güvenlik kamerası görüntüsünün bulunduğunu ve sanıkla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ait çok sayıda dijital cihazın incelendiğini belirtti.

Akram'ın avukatı ise ek suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, davanın henüz erken aşamada olduğunu vurgulayarak, savunma makamına sunulacak delillerin tamamlanmasının ardından suçlamalara ilişkin savunmasının netleşeceğine işaret etti.

Akram, 16 Şubat 2026'da kendisine yöneltilen cinayet ve terör suçlamaları kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

Akram'a yöneltilen suçlamalar

Avustralya'nın NSW eyaletine bağlı Sydney kentindeki bir plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının zanlısı Naveed Akram hakkında, "terör eylemi düzenlemek" de dahil olmak üzere 59 ayrı suçlamayla dava açılmıştı.

Akram'a isnat edilen suçlamalar arasında 15 cinayet, "terör eylemi düzenleme" ve 40 cinayete teşebbüs suçu yer alıyor.

Yargıç Daniel Covington'ın başkanlık ettiği, çevrim içi düzenlenen önceki duruşmada, polis gözetimi altında hastanede tutulmaya devam eden Akram'ı avukatı temsil etmişti.

Duruşmada kefalet talebinde bulunulmamıştı.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Başbakan Anthony Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

Ahmed, saldırı sırasında kolu ve elinden yaralanmış, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı açıklamada, olay anına ait bir kahramanlık videosu izlediğini söylemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sydney'de Silahlı Saldırı Zanlısına Ek Suçlamalar - Son Dakika

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