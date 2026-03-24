SYRIZA'dan Adalet Bakanı'na Eleştiri

24.03.2026 15:49
Yunanistan'da SYRIZA, Tempi tren kazası davasındaki mahkeme koşullarını eleştirdi.

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, Tempi tren kazasına ilişkin davanın dün görülen duruşmasında, mahkeme salonundaki koşullar nedeniyle Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'i eleştirdi.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Larisa'daki duruşma salonunda yaşananların "utanç verici" olduğu belirtilerek, Floridis'in süreci yönetemediği savunuldu.

Açıklamada, Floridis'in yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerin sorumluluğu örtmeye yönelik olduğu vurgulanarak, "Suları bulandırma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yakınlara ve avukatlara yönelik suçlamalarla kendini aklama girişimi de sonuçsuz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu durumun hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi.

Larisa'da dün görülen davanın ilk duruşmasında, salonun kapasite ve güvenlik koşullarına ilişkin avukatlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından itirazda bulunulmuştu.

Yapılan itirazlar üzerine yargılamanın, 1 Nisan'da devam edeceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Tren Kazası, Yunanistan, Politika, Mahkeme, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
