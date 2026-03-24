SYRIZA'dan Adalet Bakanı'na Eleştiri

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA, Tempi tren kazasına ilişkin davanın dün görülen duruşmasında, mahkeme salonundaki koşullar nedeniyle Yunanistan Adalet Bakanı Yorgos Floridis'i eleştirdi.

SYRIZA'dan yapılan açıklamada, Larisa'daki duruşma salonunda yaşananların "utanç verici" olduğu belirtilerek, Floridis'in süreci yönetemediği savunuldu.

Açıklamada, Floridis'in yaşananlara ilişkin yaptığı değerlendirmelerin sorumluluğu örtmeye yönelik olduğu vurgulanarak, "Suları bulandırma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yakınlara ve avukatlara yönelik suçlamalarla kendini aklama girişimi de sonuçsuz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu durumun hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olduğuna işaret edilen açıklamada, hükümetin sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi.

Larisa'da dün görülen davanın ilk duruşmasında, salonun kapasite ve güvenlik koşullarına ilişkin avukatlar ve hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından itirazda bulunulmuştu.

Yapılan itirazlar üzerine yargılamanın, 1 Nisan'da devam edeceği açıklanmıştı.