SYRIZA İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi

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Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakı (SYRIZA), İsrail'in Gazze'de en az 100 kişiyi öldürdüğü okul saldırısına tepki gösterdi.

SYRIZA'nın sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, saldırının namaz saatinde yapıldığı hatırlatılarak, "Netanyahu hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Sivil hedeflere yönelik saldırıların neredeyse günlük bir hal aldığı vurgulanan açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, bu tür saldırıların tamamen durdurulması için inisiyatif alması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Masum insanların katliamlarına seyirci kalmak suç ortağı olmaktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.