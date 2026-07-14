T-rex Fosili 50,1 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika
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T-rex Fosili 50,1 Milyon Dolarla Satıldı

14.07.2026 21:38
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New York'ta açık artırmaya çıkarılan T-rex iskeleti, 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada, neredeyse tam durumdaki bir Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeleti 50,1 milyon dolara alıcı bularak müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili oldu.

CBS News'e göre 183 kemikten oluşan, yaklaşık 3,8 metre yüksekliğinde ve 11,6 metre uzunluğundaki T-rex iskeleti, New York'ta müzayede evi Sotheby's tarafından satışa çıkarıldı.

Sotheby's, tam monte edilmiş halde açık artırmaya sunulan iskeletin 20 ila 30 milyon dolar arasında satılmasını beklediğini açıklasa da yaklaşık 10 dakika süren ve 7 kişinin katıldığı müzayedede iskelet 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

Müzayedede satılan en pahalı dinozor fosili olan T-rex fosili, nadir bulunan çok sayıda kaburga örneğini de içeriyor. Fosil, şimdiye kadar keşfedilen en büyük ve en iyi korunmuş T-rex iskeletlerinden biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 67 milyon yıllık iskelet, fosillerin bulunduğu arazinin sahibi olan ve hayatını kaybeden sığır yetiştiricisi Gary "Gus" Licking'in anısına "Gus" adıyla anılıyor.

Daha önceki rekor temmuz 2024'te yine Sotheby's tarafından yaklaşık 45 milyon dolara satılan "Apex" adlı Stegosaurus iskeletine aitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel T-rex Fosili 50,1 Milyon Dolarla Satıldı - Son Dakika

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