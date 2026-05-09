Tablet ve telefonları bilim için kullanan öğrenciler, icatlarıyla yarışmalara hazırlanıyor
09.05.2026 12:58
Yozgat'taki Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi öğrencileri, hazırladıkları farklı projelerle TÜBİTAK ve TEKNOFEST'teki yarışmalarda derece elde etmeyi hedefliyor

Yozgat'ta fen lisesi öğrencileri, boş vakitlerinde tablet ve telefonlarından da yararlanarak, okul laboratuvarında proje geliştirip TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına hazırlanıyor.

Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi öğrencileri, derslerden arta kalan zamanlarını telefon ve tablet başında geçirmek yerine okulun laboratuvarında çalışıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde alkollü araç kullanımını engelleyen cihaz, insansız yangın söndürme aracı, sese duyarlı sistem, araç ve kaldırımlarda oluşan basınçtan elektrik üretimi sağlayan düzenek ile sıcak ve soğuk su etkileşiminden enerji üretmeye yönelik projeler gibi yaklaşık 20 çalışmanın prototipini hazırladı.

Okul Müdürü Talat Şahin, AA muhabirine, öğrencilerin zamanlarını dışarıda ya da sosyal medyada geçirerek zararlı alışkanlıklar edinmelerini istemediklerini söyledi.

Öğrencilerin ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını belirten Şahin, okul idaresi ve öğretmenler olarak öğrencileri her zaman bilimsel çalışmalara yönlendirmeye gayret ettiklerine dikkati çekti.

Bu kapsamda öğrencilerin TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı'na 20 projeyle katıldığını vurgulayan Şahin, "Bundan sonraki süreçte de özgün ve nitelikli projeler üretmeye devam edecekler. Öğrencilerimiz daha büyük hedefler belirliyor. TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi ülke genelinde düzenlenen yarışmalara katılmak istiyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimizin çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Şahin, çağın önemli sorunlarından sosyal medya ve dijital bağımlılıktan uzaklaşarak çocukların laboratuvarlarda vakit geçirip proje üretmelerinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Öğrenciler boş zamanlarını laboratuvarda değerlendiriyor

Araçlara entegre edilebilen ve sürücülerin alkollü araç kullanmasını engellemek amacıyla cihaz tasarlayan 11. sınıf öğrencisi Ecrin Naz Şahin de laboratuvarda çalışmayı ve çeşitli deneyler yapmayı çok sevdiğini belirtti.

Tasarladığı araca entegre edilebilen cihazla sürücünün, polislerin yaptığı alkol kontrolünde olduğu gibi cihaza nefesini üfleyerek alkol oranını ölçtüğünü anlatan Şahin, "Eğer alkol tespit edilirse motorun çalışmasına izin verilmiyor. Alkol tespit edilmediğinde ise araç çalışabiliyor. Günümüzde çok sayıda trafik kazası meydana geliyor. Biz de kazaların önüne geçebilmek amacıyla bu sistemi tasarladık." ifadelerini kullandı.

11. sınıf öğrencisi Melis Aslanerdem ise arkadaşıyla geliştirdikleri projeyle alkollü araç kullanımından kaynaklanan trafik kazaları ve can kayıplarını önlemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Arkadaşı Hamza Kalkan'la insansız yangın söndürme aracı tasarlayan 11. sınıf öğrencisi Hamza İşler de yangınlara hızlı müdahale sağlayacak, düşük maliyetli otonom bir sistem tasarladıklarını söyledi.

Boş zamanlarında arkadaşlarıyla laboratuvarda çalıştıklarını ifade eden İşler, şunları kaydetti:

"Yangınlara uzaktan müdahale ederek alevlerle yakın teması en aza indirmeyi ve söndürme çalışmalarını daha güvenli hale getirmeyi hedefledik. Projeyle TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarına katılarak derece elde etmeyi amaçlıyoruz. Boş zamanlarımda laboratuvara gelerek arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yeni projeler üzerinde çalışıyorum. Türkiye'de eksik olduğunu düşündüğümüz konuları değerlendirip akıllı tahta üzerinde tartışarak çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

