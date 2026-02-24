Taburcu Olan Adam Eşinin Cenazesine Katıldı

TABURCU OLDU, EŞİNİN CENAZESİNE GELDİ

Burdur'da kamyonun çarpması sonucu hakimiyetini kaybettiği otomobili ile aydınlatma direğine çarparak yaralanan Orhan Yalçın'ın, hastanedeki tedavisi tamamlandı. Diğer yandan aynı kazada Yalçın'ın hayatını kaybeden eşi Rabia Yalçın için Sultandere Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene kolu sargıda olan Orhan Yalçın da katıldı. Arkadaşlarının kolundan tutarak destek verdiği Orhan Yalçın, gözyaşı döktü. Tabutuna duvak yerleştirilen Rabia Yalçın, toprağa verildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kamyon sürücüsü Cemalettin Güdek, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde kamyonu ile otomobile temasını görmediğini anlatan Güdek, "Fethiye'ye gidiyordum. Sollamaya çalışırken kamyon görüşünde kör noktaya denk gelmiş. Vurduğumu hatırlamıyorum. Ben otomobili fark etmedim. Kazayı dikiz aynamdan gördüm" dedi. Güdek, çıkarıldığı hakimlikçe 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,