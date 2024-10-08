Tacikistan BDT Dönem Başkanlığı İçin Hazırlanıyor

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Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 2025'te ülkesine geçecek Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dönem başkanlığı sırasında örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili süreci başlatmak istediklerini belirtti.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen BDT Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

BDT dönem başkanlığının 1 Ocak 2025'ten itibaren Tacikistan'a geçeceğini kaydeden Rahman, ülkesinin BDT dönem başkanlığında önceliklerinden birinin, örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili süreci başlatmak olacağını vurguladı.

BDT'nin siyasi, bölgesel bir örgüt olarak dünya sahnesinde olumlu imajının geliştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Rahman, ekonomik, çevre, kültürel ve insani ilişkilerin desteklenmesine de özel önem vereceklerini belirtti.

Rahman, ayrıca 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıl dönümü kutlamalarına da ciddi önem vereceklerini dile getirerek, örgüt üyeleri arasında parlamentolar arası işbirliğinin geliştirilmesinin de başlıca önceliklerinden olduğuna işaret etti.

Güvenlik alanında çağdaş tehditler ve tehlikelere karşı mücadelede yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesinin de öncelikleri arasında olduğunu aktaran Rahman, bu toplantıda alınan kararların, BDT üyesi ülkeler arasında tüm alanlardaki çok taraflı işbirliğinin daha da gelişmesine ivme kazandıracağına inandığını sözlerine ekledi.