TAG Otoyolunda 3.544 Araç Ceza Aldı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde yapılan denetimde 3 bin 544 araca ceza yazıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Otoyol Jandarması Timleri tarafından ocak ayında TAG otoyolunda gerçekleştirilen denetimlerde, hız sınırlarını ihlal etmek, sol şeridi sürekli işgal ederek trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, otoyol üzerinde dönüşün yasak olduğu yerden dönüş yapmak, seyir halinde cep telefonu kullanmak ve emniyet kemeri kullanmamak maddesini ihlal etmek gibi çeşitli kural ihlallerinden dolayı 3 bin 544 araca ceza yazıldı.

Denetimlerde 154 aracın trafikten men edildiği, bir sürücünün ehliyetinin alındığı belirtildi.