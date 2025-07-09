Tahir Şahin, Menemen'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Foça ilçesinde dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin'in (66) cenazesi toprağa verildi.

Şahin'in cenazesi, tören için Menemen Belediye binası önüne getirildi.

Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Şahin ailesi, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Pehlivan, Şahin'in sadece bir belediye başkanı değil, Menemen'in her karış toprağına emek vermiş, her sokağında iz bırakmış, bu kenti kendi ailesi gibi görmüş bir insan olduğunu belirtti.

Şahin'in belediye başkanlığını bir görev değil, bir gönül meselesi olarak gördüğünü belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Hizmet, onun karakteriydi. Menemen'e hizmet etmek onun hayatıydı, aşkıydı, davasıydı. Tam 20 yıl boyunca bu makamda görev yaptı. Çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, halkla iç içe oluşuyla ve her şeyden önce bu kenti kendi yuvası gibi sahiplenişiyle hafızalara kazındı. Ama yaptığı tüm başarılı görev ve icraatlardan daha fazla kalplerde bıraktığı izlerle anılacak, anımsanacaktır."

Tahir Şahin'in eşi Nurdan Şahin de, çok büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Öncelikle çok değerli bir insanı, sonra bir babayı, sonra bir dedeyi, sonra da hayat arkadaşımı kaybettim. Benim için dün çok kötü bir şaka yaptı." ifadelerini kullandı.

Belediye binasındaki törenin ardından Mahkeme Camii'ne getirilen Şahin cenazesi ikindi vakti kılanan cenaze namazının ardından Menemen Mezarlığı'nda defnedildi.

Tahir Şahin, dün Foça ilçesinde sabah saatlerinde serinlemek için girdiği denizde fenalaşmış, ilk müdahalesi sahilde yapıldıktan ambulansla Foça Devlet Hastanesine kaldırılmış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Şahin, 1999-2019 yılları arasında Menemen Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.