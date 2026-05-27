Tahkim Daire Başkanlığı Kuruldu

27.05.2026 13:10
Adalet Bakanlığı, tahkim süreçlerini güçlendirmek için Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nde yeni daire kurdu.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Daire Başkanlığı, tahkim alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek, ticari alandaki yargısal süreçlerde kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok gelmesini sağlayacak tahkim mekanizmalarının güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Gürlek, ihracat ve ithalat yapan sektörlerin ihtiyaç duyduğu uluslararası tahkim mekanizmalarının Türk hukuk sistemi içinde daha belirli ve uyumlu hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, dış yatırımların önündeki engellerin kaldırılması ve Türkiye'ye gelen uluslararası yatırım hacminin artırılması amacıyla tahkim sistemine ilişkin hukuki düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti.

Bakan Gürlek'in ticari uyuşmazlıklar, sözleşme anlaşmazlıkları ve sigorta uyuşmazlıklarında sıklıkla tercih edilen tahkim sisteminin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini açıklamasıyla önemli bir adım atıldı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan "tahkim kurumunun etkinliğinin artırılması" hedefi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması hedefinin hayata geçmesini sağlayan kararla Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tahkim Daire Başkanlığı kuruldu.

Çalışmalarda, bölgesel çatışmaların yaşandığı bir coğrafyada Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için güvenli bir liman niteliği taşıdığı, ülkenin yatırım merkezi olma konumunun güçlendirilmesi bakımından tahkim kurumunun geliştirilmesi hedeflendi.

Türkiye'nin tahkim alanında lider bir konuma gelmesi hedefi doğrultusunda, tahkim kurumuna ülke genelinde standart getirilmesi, kurumsal tahkim faaliyetlerinin takip edilmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

