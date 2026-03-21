İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.
ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırıları devam ediyor.
AA Tahran muhabiri, kentte iki ayrı patlama meydana geldiğini bildirdi.
İran basınına göre patlamalar, şehrin doğusunda bulunan Tahranpars bölgesi yakınlarında yaşandı.
Patlamalar sonrasında İran hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği görüldü.
