Tahran'da İki Patlama Daha

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'ın güneydoğusu hedef alındı. Hecir bölgesi ve Siman kavşağı yakınlarında 2 patlama meydana geldi.

Yaklaşık 1 saat önce yine Tahran'ın Şehri Rey bölgesinde patlama sesleri duyulmuştu.