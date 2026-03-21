Tahran'da İki Patlama Daha

ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da 2 patlamanın daha meydana geldiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD ve İsrail'in saldırılarında Tahran'ın güneydoğusu hedef alındı. Hecir bölgesi ve Siman kavşağı yakınlarında 2 patlama meydana geldi.
Yaklaşık 1 saat önce yine Tahran'ın Şehri Rey bölgesinde patlama sesleri duyulmuştu.
