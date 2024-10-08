Tahran'da İsrail Protestosu ve Destek Gösterisi - Son Dakika
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Tahran'da İsrail Protestosu ve Destek Gösterisi

Tahran\'da İsrail Protestosu ve Destek Gösterisi

İran'ın Tahran'ında kadınlar, İsrail saldırılarını protesto ederek Hizbullah ve Hamas'a destek verdi.

08.10.2024 18:56
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İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarını protesto ve Hizbullah ve Hamas'a destek gösterisi düzenlendi.

Tahran'da Filistin Meydanı'nda toplanan çoğunluğu kadınlardan oluşan gruplar, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da yaşamını yitirdiği saldırılar ile Gazze ve Lübnan'da sürdürdüğü soykırım ve savaş suçlarını protesto etti.

İran, Lübnan ve Filistin bayrakları, Hizbullah flamaları ile Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuruşan'ın posterlerini taşıyan göstericiler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran'da İsrail Protestosu ve Destek Gösterisi - Son Dakika

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