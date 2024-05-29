Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
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Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası

Tahran Yunus Emre Enstitüsü\'nden Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Turnuvaya Türk vatandaşları ve İranlılar katıldı. Turnuvada birinciliği İranlı Abbas Kaşi, ikinciliği Hüsnü Tekin, üçüncülüğü Yusuf Tekin ve dördüncülüğü İbrahim Furkan Özdemir kazandı. Turnuva, Tahran YEE'nin kültürel faaliyetlerine destek verme amacıyla düzenlendi.

29.05.2024 21:35
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Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE), İran'ın başkenti Tahran'da "Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası" düzenledi.

Türkçe öğretimi ve kültürel faaliyetler yürüten Tahran YEE tarafından organize edilen turnuvaya Tahran'da yaşayan Türk vatandaşları ile İranlılar katıldı.

Eleme usulü ile yapılan turnuvada birinciliği YEE Türkçe öğrencisi İranlı Abbas Kaşi, ikinciliği Ekonomik İşbirliği Teşkilatı İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Hüsnü Tekin, üçüncülüğü lise öğrencisi Yusuf Tekin, dördüncülüğü ise Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir kazandı.

Turnuvaya ilişkin AA muhabirine konuşan Tahran YEE Koordinatörü Özdemir, Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak kültür sanat faaliyetlerinin dışında spor faaliyetlerine de destek olup düzenlemeye gayret ettiklerini belirtti.

Özdemir, "Bugün de geçen sene birincisini düzenlediğimiz Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası kapsamında İran ve Türk vatandaşları olarak bir araya geldik. Bunun için çok mutluyuz. Güzel bir ortam oldu." ifadelerini kullandı.

Turnuvada birinciliği elde eden Kaşi, düzenlenen turnuvanın kendisi için çok ilginç olduğunu belirterek maçlara katılmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Kaşi, "Türk dostlarımla sohbet ettim. Müsabakalar güzel geçti, gerçekten memnun oldum." dedi.

Turnuvanın ikincisi Hüsnü Tekin de organizasyon için Tahran YEE'ye teşekkür ederek geçen yıl düzenlenen programa da katıldığını aktardı.

Turnuvanın güzel geçtiğini söyleyen Tekin, eğlenceli ve güzel bir organizasyona katılmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Tekin, "Bu organizasyon vesilesi ile İranlılarla Türkler bir araya gelmiş olduk. Farklı bir etkileşim oldu. Güzel deneyim oldu. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahran Yunus Emre Enstitüsü'nden Türkiye-İran Dostluk Masa Tenisi Turnuvası - Son Dakika
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