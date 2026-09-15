Tahsin Ceylan'ın 'Marine Turtles' filmi Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı - Son Dakika
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Tahsin Ceylan'ın 'Marine Turtles' filmi Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı

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Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan'ın caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarını konu alan 'Marine Turtles' filmi, Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görüldü. Ceylan, 'Başka yaşamlara dokunmak bizler için keyifli bir çalışma oldu, sessiz dünyanın sesi ve gözü olmaya devam edeceğiz' dedi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, "Marine Turtles" filminin Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görülmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Başka yaşamlara dokunmak, bizler için gayet keyifli bir çalışma oldu. Bundan sonra da sessiz dünyanın sesi ve gözü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Ceylan, Uluslararası Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'e layık görülen ve Türkiye kıyılarında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin yaşam öyküleri ve korunmalarına yönelik çalışmaları ele alan "Marine Turtles" filmine dair AA'ya konuştu.

Yapımcı ve yönetmen Ceylan, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan ve Türkiye denizlerinde yoğun olarak görülen caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının yaşam öykülerini konu alan "Marine Turtles" filmini, dünyanın en önemli su altı film festivallerinden birine gönderdiklerini anlattı.

Ceylan, Neum Su Altı Film Festivali'nin yarışmaya katılan filmleri sinemalarda ve jüri tarafından değerlendirmelere tabii tuttuğunu hatırlattı.

Eylülde sonuçların açıklandığını ve "Marine Turtles" filminin Büyük Ödül'e layık görüldüğünü aktaran Ceylan, bundan dolayı kendisinin ve ekip arkadaşlarının son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Ceylan, "Başka yaşamlara dokunmak, bizler için gayet keyifli bir çalışma oldu. Bundan sonra da sessiz dünyanın sesi ve gözü olmaya devam edeceğiz." dedi.

27-29 Ağustos'ta Neum'da düzenlenen festival, su altı sineması, ekoloji, sanat ve eğitimi bir araya getirerek dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını, sektör profesyonellerini ve konukları buluşturdu.

Resmi ödül töreni, festivalin resmi seçkisinde yer alan filmlerin gösterimlerinin ardından 28 Ağustos'ta düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tahsin Ceylan'ın 'Marine Turtles' filmi Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahsin Ceylan'ın 'Marine Turtles' filmi Neum Su Altı Film Festivali'nde Büyük Ödül'ü kazandı - Son Dakika
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