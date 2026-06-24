Tahta Baskı Atölyesi Samsun'da - Son Dakika
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Tahta Baskı Atölyesi Samsun'da

Tahta Baskı Atölyesi Samsun\'da
24.06.2026 15:59
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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde geleneksel tahta baskı atölyesi düzenlendi. Katılımcılara bilgi verildi.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında geleneksel tahta baskı atölyesi gerçekleştirildi.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği düzenleniyor.

Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde "tişörtünü al gel" sloganıyla gerçekleştirilen atölyede katılımcılara tahta baskı geleneği hakkında bilgi verildi, uygulamalı baskı çalışması yaptırıldı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici olarak görev yapan Yasemin Karaahmet, tahta baskının "ahşap baskı" olarak da bilindiğini söyledi.

Tahta baskının 650-700 yıllık bir gelenek olduğunu belirten Karaahmet, "İlk çıkış yeri İstanbul Çengelköy'dür. Osmanlı zamanında baskılar yapılır, ipek çemberler üzerine saraydaki hanımlara gönderilirmiş. Daha sonra İpek Yolu aracılığıyla Tokat'ta da yapılmaya başlanıyor." dedi.

Karaahmet, tahta baskının Tokat'ın yanı sıra Kastamonu'da da "taş baskı" olarak bilindiğini ifade ederek, "Kastamonu'da taş baskı denmesinin sebebi, oradaki kazılarda taş oymaların bulunmasıdır. Ancak şu anda Kastamonu'da da Tokat'ta da ıhlamur ağacından yapılıyor. Ihlamur ağacı, yumuşak ve oyması daha rahat olduğu için tercih ediliyor." diye konuştu.

Atölyelerin randevuyla oluşturulan gruplar halinde devam ettiğini anlatan Karaahmet, şunları kaydetti:

"Kültür Yolu Festivali kapsamında burada workshop yapıyoruz. Randevuyla oluşan atölyelerimiz 10 ve 20 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Burada Tokat tahta baskısını anlatıyor, katılımcılarla birlikte ürün yapıyoruz. 'Tişörtünü al gel' sloganıyla başladık. Herkesi bekleriz."

Kaynak: AA

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