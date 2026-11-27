İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Tahtaköprü Barajı'nda doluluk oranının etkili olan yağışlarla yüzde 60'a yükseldiğini belirterek, sulama projesinin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm tarım arazisinin suya kavuşacağını bildirdi.

Vural, Tahtaköprü Barajı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl bölgede son 70 yılın en kurak dönemlerinden birinin yaşandığını, 2026 kışında ise son 70 yılın en iyi yağışlarının alındığını ifade etti.

Geçen yıl barajdaki doluluk oranının yüzde 6 seviyesine kadar gerilediğini hatırlatan Vural, bu yıl kış yağışları henüz başlamadan su seviyesinin yüzde 60'a ulaştığını kaydetti.

Barajdan yararlanacak sulama projesinin bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vural, çalışmaların 1-2 yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş'tan Hatay'a kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin dönüm tarım arazisinin sulanabileceğini aktaran Vural, sulamanın tarımsal verimi önemli ölçüde artıracağını dile getirdi.

Susuz tarım yapılan alanlarda dönüm başına yaklaşık 200 kilogram buğday elde edildiğini belirten Vural, sulamayla birlikte bu miktarın 500-600 kilograma çıkabileceğini ifade etti.

Sulama imkanının üzüm bağlarına da katkı sağlayacağını anlatan Vural, projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimin ve bölge ekonomisinin canlanacağını söyledi.

Bölgede büyük sulama kanallarının inşa edildiğini aktaran Vural, Tahtaköprü Barajı'nın yükseltilmesi ve tünel aracılığıyla Reyhanlı Barajı'na su aktarılmasının da projenin önemli aşamaları arasında bulunduğunu kaydetti.

Vural, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı'na, ilgili bakanlığa, Devlet Su İşleri (DSİ) çalışanlarına ve yüklenici firmaya teşekkür etti.