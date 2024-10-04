Taiwan'daki yangında 9 kişi hayatını kaybetti

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BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın güneyindeki Pingtung ilçesindeki bir hastanede çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Zhu, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce basına açıklama yapan hastanenin onursal dekanı Su Ching-chyuan, yangının bir makine odasındaki hava kompresörünün tutuşmasından kaynaklandığını ve yaşamını yitirenlerin çoğunun hastanede yatan yaşlı hastalar olduğunu ifade etmişti.