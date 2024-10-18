Taiwan Süper Yaşlı Toplum Olacak

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TAİPEİ, 18 Ekim (Xinhua) -- Taiwan 2025 yılı itibarıyla "süper yaşlı" toplum kategorisine girecek. Kalkınma Planlama Departmanı'nın Perşembe günü yayımladığı rapora göre, bu tarihte her beş kişiden birinin 65 yaşın üzerinde olması bekleniyor.

Raporda, adanın toplam nüfusunun 2030 yılına kadar 23 milyonun altına düşeceği ve 2039 yılına kadar 65 yaş ve üzeri insanların oranının toplam nüfusun yüzde 30'unu aşacağı belirtildi.

Raporda 2028 yılına kadar çalışanların toplam nüfusun üçte ikisinden daha azını oluşturacağı tahmin edilirken, bunun da Taiwan'daki demografik temettünün sona ereceği anlamına geldiği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir toplum, 65 yaş ve üzerindekiler toplam nüfusun yüzde 14'ünü oluşturduğunda "yaşlı", bu oran yüzde 20'yi aştığında ise "süper yaşlı" olarak kabul ediliyor. Taiwan 2018 yılında "yaşlı" kategorisine girmişti.

Adanın İçişleri departmanından alınan istatistikler, Ağustos ayı sonu itibarıyla Taiwan'ın 22 ilçe ve kentinden yedisinin "süper yaşlı" kategorisine girdiğini gösteriyor.

Yaşlanan nüfus halihazırda işgücü yetersizliği, okula kayıtlarda azalma ve sağlık masraflarının artması gibi birçok toplumsal soruna yol açmış durumda.

Raporda Kalkınma Planlama Departmanı demografik değişikliklere uyum sağlamak için çocuk bakım yardımlarının iyileştirilmesi, orta yaşlı birey ve kadınlar arasında işgücüne katılımın artırılması, uzmanların getirilmesi, tıbbi hizmetlerin geliştirilmesi ve endüstrilerin iyileştirilmesi konularına odaklanılmasını önerdi.