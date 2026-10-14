Taiz Valisi Şemsan, Husilerin ablukasına karşı acil uluslararası müdahale istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taiz Valisi Şemsan, Husilerin ablukasına karşı acil uluslararası müdahale istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Taiz Valisi Nebil Şemsan, Husilerin ablukası nedeniyle acil uluslararası müdahale çağrısı yaptı. Şemsan, binlerce ailenin gıda, ilaç, yakıt ve sudan mahrum bırakıldığını, çöpler yüzünden sağlık risklerinin arttığını söyledi.

Yemen'in Taiz Valisi Nebil Şemsan, il merkezi olan Taiz şehrinin Husilerin uyguladığı abluka nedeniyle derinleşen bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, ablukanın kaldırılması ve insani yardımların ulaştırılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Taiz Yerel Yönetimi tarafından düzenlenen basın toplantısında yaptığı ve resmi haber ajansı SABA'da yer alan açıklamalarında Şemsan, binlerce ailenin en temel yaşam imkanlarından mahrum bırakıldığını ve sivil yerleşim alanlarının hedef alınmaya devam ettiğini söyledi.

Vali Şemsan, Husi milislerin kent sakinlerini gıda, ilaç, yakıt ve sudan mahrum bıraktığına dikkati çekerek, çöplerin şehir dışındaki döküm alanına taşınmasının engellenmesi nedeniyle sağlık ve çevre risklerinin ciddi boyuta ulaştığını vurguladı.

Rastgele bombardımanlar nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil kayıpların yaşandığını belirterek, bu uygulamaların insani durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulundu.

Sivillerin kurtarılması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için engelsiz yardım akışının sağlanması gerektiğini vurgulayan Şemsan, ablukanın kaldırılması adına uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini istedi.

Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

Taiz'deki hükümet yetkilileri, salı akşamı yaptıkları yazılı açıklamada, Husileri kente gaz tedarikini engellemekle suçlamıştı.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar da Yemen ordusu ile Husiler arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle Taiz ile Aden arasındaki ana yolun ulaşıma kapandığını, bu durumun kentte derin bir yakıt krizine ve temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısına yol açtığını aktardı.

Yıllardır Taiz'e gıda, ilaç ve yakıt sevkiyatı sağlanan tek açık güzergah olan bu yolun kapanması kentin üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

İnsan hakları örgütleri, Husileri 2015 yılında çatışmaların başlamasından bu yana hükümet kontrolündeki Taiz şehrini abluka altında tutmak ve insani yardım konvoylarının geçişini engellemekle suçlarken, Husiler ise hakkındaki abluka iddialarını reddediyor.

-"Fecrü'l-Yemen" operasyonunda 10. gün

Öte yandan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi tarafından devlet kurumlarının Husilerden geri alınması ve başkent Sana'nın kontrolünün yeniden sağlanması amacıyla başlatıldığı duyurulan "Fecrü'l-Yemen" (Yemen'in Şafağı) askeri harekatı bugün 10. gününe girdi.

Söz konusu harekat, Nisan 2022'de sağlanan göreli sakinliğin ardından temmuz ayından bu yana tırmanan en kapsamlı askeri hareketlilik olarak öne çıkıyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve birçok vilayeti ele geçirmesiyle başlayan iç savaşa sahne olurken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıDış PolitikaPolitikaGüncelDünyaSudanYemenTaizSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu Taraftara mesajı var Eleştirilerin hedefindeki Leroy Sane sessizliğini bozdu! Taraftara mesajı var
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
22:56
Şampiyonlar Ligi’nde PSG fırtınası İlk yarıda Manchester City’nin gururuyla oynadılar
Şampiyonlar Ligi'nde PSG fırtınası! İlk yarıda Manchester City'nin gururuyla oynadılar
22:36
Sarıyer Ayazağa’da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
Sarıyer Ayazağa'da akıntıya kapılmamak için yüzen kişi kurtarıldığı öğrenildi
22:30
İstanbul’daki sel felaketinin en acı görüntüsü Su birikintisine basan çocuk canından oldu
İstanbul'daki sel felaketinin en acı görüntüsü! Su birikintisine basan çocuk canından oldu
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 23:15:23. #7.13#
SON DAKİKA: Taiz Valisi Şemsan, Husilerin ablukasına karşı acil uluslararası müdahale istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei