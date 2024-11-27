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Tajani: Batı Balkanlar AB'ye 2030'dan Önce Katılmalı

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin 2030'dan önce gerçekleşmesini istedi.

27.11.2024 17:18
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliklerinin 2030'dan önce gerçekleşmesini istediklerini söyledi.

Merkezi İtalya'da bulunan düşünce kuruluşu Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün (ISPI) İtalya Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu düzenlediği "MED Akdeniz Diyalog Forumu"nun son gününde "Akdeniz'in güvenliği: Batı Balkanların rolü" başlıklı bir panel düzenlendi.

Açılış konuşmasını Tajani'nin yaptığı panele, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Igli Hasani, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Kuzelka ve Slovenya Dışişleri Bakanlığından Çok Taraflı İlişkiler, Ekonomik Diplomasi ve Kalkınma İşbirliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Melita Gabric konuşmacı olarak katıldı.

Ev sahibi İtalyan bakan Tajani, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik sürecini bir entegrasyondan ziyade "Avrupa'nın yeniden birleşmesi" olarak gördüğünü dile getirerek, İtalya'nın bu sürece destek verdiğini vurguladı.

Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olmasını sağlamanın siyasi, stratejik ve aynı zamanda ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini, benzer durumun Balkan şirketleri için geçerli olduğunu belirten Tajani, "Henüz AB'ye üye olmayan Batı Balkan ülkeleri için katılım tarihi olarak 2030 gösterildi ancak bunun daha da erken yapılabileceğine inanıyoruz." dedi.

Tajani, yeni AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu yeni Üyesi Marta Kos ile yakın zamanda Roma'da bu konuda bir strateji belirlemek üzere görüşecekleri bilgisini de verdi.

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic de "AB'ye katılmaya kesinlikle kararlıyız. AB'nin Balkanlara odaklanması, özellikle göçten organize suçla mücadeleye kadar uzanan konularda hayati önem taşıyor." değerlendirmesini paylaştı.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Hasani ise AB'ye üyelik süreçleriyle ilgili olarak Balkanlar'ın Avrupa'nın kalbinde yer aldığını vurguladı.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de "Pazarımızı daha büyük ve daha güçlü AB pazarına entegre etmek, Bosna'nın gerçek kalkınma ve büyümeye ulaşmasının tek yoludur." diye konuştu.

Sırp Bakan Yardımcısı Kuzelka da ülkesinin Somali ve Lübnan'da barış koruma misyonlarına destek verdiğini hatırlatarak, bunun Sırbistan'ın sınırlarının ötesinde de güvenliği ve istikrarı teşvik etme konusundaki kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Sloven Devlet Sekreteri Gabric de Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonuna destek verdiklerini belirtti.

Gabric, Lübnan ve Gazze'ye de değinerek, "Lübnan'daki ateşkes şüphesiz harika bir haber ancak şimdi odak noktamız Gazze'de acilen ateşkesi güvence altına almaya kaymalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tajani: Batı Balkanlar AB'ye 2030'dan Önce Katılmalı - Son Dakika

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