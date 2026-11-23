İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Libya açıklarında bir Rus kuru yük gemisinde, diğeri Rus donanmasına ait korvette meydana gelen patlamaların Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devamı niteliğindeyse bunun endişe verici olduğunu, Akdeniz'de savaştan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Tajani, resmi temaslar için bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

İtalyan ANSA ajansına göre, Libya'nın Bingazi kenti açıklarındaki Rus gemilerine yönelik saldırıyı değerlendiren Tajani, şunları kaydetti:

"Barışa ulaşmak amacıyla bir diyalog başladığında askeri faaliyetlerde her zaman artış yaşanır. Çünkü tarafların her biri önemli bir pazarlık gücüne sahip olduğunu göstermek ister. İtalya'ya sadece birkaç yüz kilometre uzaklıkta eğer bu olay, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devamı niteliğindeyse bu endişe vericidir. Özellikle de biz Libya'da istikrarın sağlanması için çalışırken."

Tajani, söz konusu olayın Libya'nın istikrarını da etkileyebileceğine dikkati çekerek, "İstikrara doğru ilerlemekte olan bir ülkeyi istikrarsızlaştırmak gerçekten çok tehlikeli olur. Batı Akdeniz'de bir savaş kesinlikle kaçınılması gereken bir durum." dedi.

Akdeniz'deki Rus varlığının da yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Tajani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak olayın bu kadar yakınımızda yaşanması endişe verici. Bunun yalnızca münferit olaylardan ibaret olmasını umuyoruz. Biz her halükarda barışı inşa etmek, güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünü garanti altına almak için çalışıyoruz. Rusya'nın Akdeniz'deki varlığı kesinlikle büyük bir dikkatle izlenmeli."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya açıklarında Rus kuru yük gemisi "MV ANGARA" ile Rus donanmasına ait "Merkuriy" korvetine saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.