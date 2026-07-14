Takla atan araçta 2 kişi sıkıştı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini

kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta

bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma

ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir

çalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.











Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından

ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme

başlatıldı.