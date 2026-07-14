Takla atan araçta 2 kişi sıkıştı - Son Dakika
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Takla atan araçta 2 kişi sıkıştı

Takla atan araçta 2 kişi sıkıştı
14.07.2026 19:42
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı; itfaiye ekipleri yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta
bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir
çalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.





Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından
ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme
başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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