Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından araçta
bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 2 yaralıyı titiz bir
çalışma sonucu bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından
ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme
başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Takla atan araçta 2 kişi sıkıştı - Son Dakika
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