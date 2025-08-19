Başkentte taksi şoförünü kılıçla yaralayan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, dün Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağına giden G.K, elindeki kılıçla taksi şoförü C.Ö'yü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.Ö. hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.K. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. G.K. adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, zanlının taksi şoförüne saldırdığı anlar, durağın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Taksi şoförüne kılıçla saldırı: Şüpheli yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?