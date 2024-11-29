RESMİ Gazete'de yayımlanan karara göre; taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.
Son Dakika › Güncel › Taksi ve Dolmuşlara Zorunlu Araç Takip Sistemi ve Güvenlik Önlemleri Getirildi - Son Dakika
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