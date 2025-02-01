Taksici, Uygulama ile Çalışan Sürücüyü Tehdit Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Taksici, Uygulama ile Çalışan Sürücüyü Tehdit Etti

Taksici, Uygulama ile Çalışan Sürücüyü Tehdit Etti

Ankara'da bir taksici, yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan bir sürücüyü tehdit ederek aracı durdurmasını istedi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve taksici gözaltına alındı.

01.02.2025 15:17  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da müşteri gibi otomobiline bindiği, yolcu taşıma uygulaması üzerinden çalışan sürücüyü tehdit eden taksici gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Sincan ilçesinde meydana geldi. Özel yolcu taşıma şirketinin mobil uygulaması üzerinden çalışan sürücünün otomobiline müşteri gibi binen taksi şoförü, aracı durdurup ondan inmesini istedi. Sürücü aracı durdurmayınca telefondan arkadaşlarını arayan taksici, adres bilgisi vererek aracın önünü kesmelerini istedi. Taksicinin tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sürücünün yaşadığı korku araç kamerasına yansıdı. Videoda taksicinin, "Size bu mahallede ve Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Bekle bakalım" dediği görüldü. Söz konusu videonun sosyal medyada yer alması üzerine polis inceleme başlattı. Sürücüyü tehdit eden taksici polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici, Uygulama ile Çalışan Sürücüyü Tehdit Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Taksici, Uygulama ile Çalışan Sürücüyü Tehdit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.