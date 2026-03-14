Taksiciye Darp: 726 Bin TL Ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 00:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da yol verme yüzünden taksi şoförüne saldıran 4 kişiye toplam 726 bin lira ceza kesildi.

EYÜPSULTAN'da taksi şoförü ile iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomobillerden inen iki kişiyle birlikte toplam 4 kişi taksi şoförünü darp etti. Olayla ilgili sürücüler ve yolculara toplam 726 bin 984 lira para cezası kesildi. Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçlar da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sanal medyada paylaşılan trafikte kavga görüntülerine ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın Eyüpsultan'da meydana geldiği belirlendi. İncelemelerde, taksi şoförü ile iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, otomobillerden inen iki kişiyle birlikte toplam 4 kişinin taksi şoförünü darbettiği tespit edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüleri H.İ. ve B.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.Ç. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'trafikte duraklama', 'yayaların trafiği tehlikeye sokacak davranışlarda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 726 bin 984 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. Sürücüler H.İ. ve B.S. ile araçta yolcu olarak bulunan N.Ç. ve N.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:41:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.