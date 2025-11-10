Taksim'deki Anma Töreninde AK Parti Çelengi Bırakılmadı - Son Dakika
Taksim'deki Anma Töreninde AK Parti Çelengi Bırakılmadı

10.11.2025 10:15
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen resmi tören sırasında AK Parti'nin çelenginin bırakılmaması dikkat çekti. Törende farklı kurumlar ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 10 Kasım nedeniyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programında anons edilmesine karşın AK Parti çelengi bırakılmadı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde yurdun her yerinde saat 09.05 geçe anıldı. İstanbul'da da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde resmi tören düzenlendi.

Anmaya İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Anmada çelenk bırakılması için kurumların ve siyasi partilerin isimleri anons edildi. AK Parti anons edilmesine karşın çelenklerinin olmaması dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

