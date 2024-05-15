Taksim\'deki Giyim Mağazasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Taksim'deki bir giyim mağazasının çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Caddesi'nde yer alan mağazanın çatı katındaki plastik askıların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, mağazanın bulunduğu alanı güvenlik şeridi çekerek yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Mağazanın deposunda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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