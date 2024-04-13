Haber-GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- MEHMET ÇALPAR
Beyoğlu'nda CHP Adayı İnan Güney'in başkanlığı kazanmasının ardından, Taksim esnafı "Yeniden Beyoğlu" sloganıyla festival düzenledi.
"BEYOĞLU DEĞİŞMİYOR, DEĞİŞTİRİYOR"
Mis Sokak'taki işletme sahibi İsa Kaya, "Otuz altı yıldır ben Beyoğlu'nda yaşıyorum. İki yıldır burada esnafım. Bugünkü organizasyon mantığı normalleşme. Aslında insanların değişmediğini, değişenin düşüncelerin ve yönetimin yapısı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Beyoğlu değişmiyor, değiştiriyor her zaman. Dolayısıyla bu etkinliğimizde biraz Beyoğlu'nun normalleştiğini, hikayenin başlaması gerektiğini söyledik" dedi.
"BU SADECE BAŞLANGIÇ"
İşletme sahiplerinden Enes Çetin ise 15 esnafın girişimiyle düzenlenen festivalle ilgili şunları söyledi:
"Bu festivalin organizasyonunda biz de varız. Eski Beyoğlu'nu tekrardan, yeniden yaşatalım istiyoruz. Biz Beyoğlu esnafı olarak böyle bir organizasyon yaptık. ve bunların devamını da yapmayı planlıyoruz. Bu sadece başlangıç."
Festivalde Stüdyo Frankie dans ekibi de yer aldı. Stüdyonun sahibi ve aynı zamanda hocası Dilşah Öztürk ise organizasyonun dansları tanıtmak ve yaşatmak için önemli bir fırsat yarattığını ve gecenin çok güzel geçtiğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Taksim Esnafı, Yeniden Beyoğlu Festivali Düzenledi - Son Dakika
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