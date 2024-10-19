Taksiyi Kaçıran Şahıs Yakalandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişinin, müşteri bekleyen taksiyi kaçırması araç içi kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Abdullah S. (52) 17 Ekim'de Esenyalı Mahallesi 119 Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde, müşteri beklerken araçtan indi.

Bu sırada taksiye binen A.Y.D. (33) anahtarı kontak üzerinde olan aracı çalıştırıp uzaklaştı.

Konak Tüneli'nde bir süre ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren A.Y.D, daha sonra araç hareket halindeyken inerek bölgeden uzaklaştı. Taksinin boş bir şekilde trafikte seyrettiğini gören başka bir taksi şoförü peşinden koşarak yetiştiği aracı durdurdu.

Olayın polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri A.Y.D'yi yakaladı.

A.Y.D'nin şizofren tedavisi gördüğü belirlendi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.Y.D, hastaneye sevk edildi.

Olay, araç içi kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde A.Y.D'nin araca binmesi, trafikte ters yönde ilerlemesi, araçtan inmesi ve araca koşarak binen başka birinin aracı durdurması yer aldı.