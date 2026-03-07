Talabani: İran'da Rejim Değişikliği Olası Değil - Son Dakika
Talabani: İran'da Rejim Değişikliği Olası Değil

07.03.2026 17:24
KYB Başkanı Talabani, İran'da rejim değişikliğinin olası görünmediğini belirtti.

Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani, İran'daki siyasi durum hakkında, "Şu anda rejim değişikliği olası görünmüyor." yorumunu yaptı.

Fox News'e konuşan Talabani, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısı ile başlayan çatışmalarda tırmanış yaşanacağını düşündüğünü belirtti.

Talabani, İran'daki siyasi durum hakkında, "Şu anda rejim değişikliği olası görünmüyor." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Talabani, Erakçi'nin saldırılar başlamadan önce düzenlenen görüşmelerin olumlu gittiğini düşündüğünü aktardı.

Talabani, "Bu onlar için kesinlikle hayati bir mesele. Barışçıl bir müzakereye açık oldukları izlenimini edindim ki gerçekçi olarak bu soruna tek gerçek çözüm bu." ifadelerini kullandı.

İran tarafından "koşulsuz teslimiyet" geleceğini düşünmediğini söyleyen Talabani, "Rejim 45 yıldır bunu planlıyor ve şiddetli bir direniş bekleyebilirsiniz." diye konuştu.

-? ?"Koşullar, 2003 yılına kıyasla çok farklı"

Talabani, İran'daki durumun 2003 öncesi Irak'la karşılaştırıldığının hatırlatılması üzerine, Irak'ın 2003 yılında ABD tarafından işgal edildiği dönemde Şii ve Kürt grupların bilinirliği yüksek muhalefet örgütlenmeleri olduğuna işaret ederek, "Ancak şu anda İran'da bunu (örgütlü muhalefeti) görmüyoruz." dedi.

Irak'tan İran'a yönelik İranlı Kürtleri içeren silahlı bir sınır ötesi operasyon yürütülüp yürütülmediği sorusuna ise Talabani, şu ifadeleri kullandı:

"Benim gördüğüm yok. Bunun aslında olumsuz bir etkiye sahip olabileceği de söylenebilir. İranlılar herkes gibi çok milliyetçilerdir. Kürtlerin ülkelerinde bölünmeye neden olacağından endişe duyarlarsa bu, halkı ayrılıkçı harekete karşı birleştirebilir."

Talabani, "İran'ın sisteminin zayıfladığını ancak kurumların sağlam kalmaya devam ettiğini" dile getirerek, "Askeri hedeflere ulaşıldığında, diplomasi zamanının geleceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail basınında, son günlerde, ABD yönetiminin Irak'taki İranlı silahlı gruplarla görüştüğü ve Tahran yönetimine karşı bu gruplara destek vermeye başladığı yönünde haberler yayınlanmış, Amerikalı yetkililer ise bunları yalanlamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldürüldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

