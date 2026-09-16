Talas Belediyesi Ali Dağı'na 30 noktaya yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi - Son Dakika
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Talas Belediyesi Ali Dağı'na 30 noktaya yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi

Talas Belediyesi Ali Dağı\'na 30 noktaya yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye, Ali Dağı zirvesi ve 360 Yürüyüş Parkuru'nun 30 farklı noktasına yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi. 500 metrede bir konumlandırılan dolaplar, yangın söndürme tüpü ve kürek gibi temel ekipmanlarla olası yangınlara ilk dakikalarda müdahale imkanı sağlayacak.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, belediye tarafından Ali Dağı'ndaki 30 farklı noktaya yangına ilk müdahale dolapları yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında büyük tehdit oluşturan orman yangınlarına karşı önlemlerini artıran belediye, Ali Dağı zirvesi ve 360 Yürüyüş Parkuru'nun 30 farklı noktasına yangına ilk müdahale dolabı koydu.

Dolaplar, parkur boyunca 500 metrede bir konumlandırılarak olası yangınlara ilk dakikalarda müdahale imkanı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yangınlarda ilk müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.

Dolaplarda olası bir yangına müdahale için gerekli temel ekipmanların bulunduğunu kaydeden Yalçın, "Dolaplarda yangın söndürme tüpü, su pompası, kazma, kürek, içi kum dolu iki kova, şaplak ve tırmık gibi araçlar yer alıyor. Dolapların üzerinde ise kullanım talimatları bulunuyor. Proje, Türkiye Belediyeler Birliği desteğiyle hayata geçirildi. Katkılarından dolayı Türkiye Belediyeler Birliğine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas Belediyesi Ali Dağı'na 30 noktaya yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Talas Belediyesi Ali Dağı'na 30 noktaya yangına ilk müdahale dolabı yerleştirdi - Son Dakika
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