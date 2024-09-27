Talas'ta Aronya Hasadı Başladı - Son Dakika
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Talas'ta Aronya Hasadı Başladı

Talas Belediyesi, deneme bahçelerinde aronya meyvesinin hasadına başladı ve çiftçilere yeni fırsatlar sunuyor.

27.09.2024 13:46
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Talas Belediyesi, belediyeye ait deneme bahçelerinde üretimini gerçekleştirdiği aronya meyvesinin hasadına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede sürdürülen tarımsal destek programları kapsamında üretilen yüksek antioksidan özelliklere sahip aronya, ilçedeki çiftçilere örnek olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Reşadiye Ek Hizmet Binasında 3 bin metrekarelik alanda kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitki Deneme Bahçelerinde bu ürünün hem yerel üretime katkı sağlamak hem de çiftçilere yeni bir ürün alternatifleri sunmak amacıyla başlatıldığını belirtti.

Aronyanı hem sağlık açısından faydalı hem de ekonomik katma değeri yüksek bir ürün olduğunu aktaran Yalçın, üründen 129 kilo hasat elde edildiğini, belediyenin öncülüğünde yapılan bu üretimle çiftçilere yeni fırsatlar sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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