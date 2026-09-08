Talas'ta esnaf ve bina görevlilerine çöp çıkarma saatleri ve temizlik kuralları anlatılıyor - Son Dakika
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Talas'ta esnaf ve bina görevlilerine çöp çıkarma saatleri ve temizlik kuralları anlatılıyor

Talas\'ta esnaf ve bina görevlilerine çöp çıkarma saatleri ve temizlik kuralları anlatılıyor
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Talas Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattığı bilgilendirme çalışmasıyla yaklaşık 150 esnaf ve bina görevlisine evsel atıkların belirlenen saatlerde çıkarılması ve çöp kovalarının sokakta bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Talas Belediyesi Çevre Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve bina görevlilerini evsel atıkların belirlenen saatlerde çıkarılması ve çöp kovalarının atıklar alındıktan sonra cadde ve sokaklarda bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre temizliği ve çöp disiplinini sağlamak amacıyla ilçe genelinde yeni bir bilgilendirme çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan çalışmada, yaklaşık 150 esnaf ve bina görevlisine ulaşıldı. Esnaftan ve bina görevlilerinden evsel atıklarını poşetle değil, uygun çöp kovalarıyla ve belirlenen saatlerde çıkarmaları, atıklar alındıktan sonra konteynerleri kendi alanlarına çekmeleri istendi.

Böylece cadde ve sokaklarda oluşan kötü görüntü ve kokunun yanı sıra çevre kirliliği ile konteynerlerin yaya ve araç trafiğinde oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekipler, denetim ve bilgilendirme sırasında esnafa iş yeri önlerinin ve kendi kullanım alanlarının temiz tutulması konusunda da uyarılarda bulunuyor.

Uygulamayla yalnızca çöplerin toplanması değil, atıkların düzenli çıkarılması ve ilçe genelinde ortak bir temizlik disiplininin oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, temiz ve düzenli bir ilçe için belediye çalışmalarının vatandaşların duyarlılığıyla tamamlandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Talas'ta esnaf ve bina görevlilerine çöp çıkarma saatleri ve temizlik kuralları anlatılıyor - Son Dakika

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