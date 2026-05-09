Talas\'ta Glütensiz Gıda Paketi Desteği

09.05.2026 13:12
Talas Belediyesi, glüten hassasiyeti olan 129 aileye düzenli glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

Talas Belediyesi, ilçede glüten hassasiyeti bulunan 129 aileye her ay düzenli olarak hazırlanan özel glütensiz gıda paketi dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu hizmetten yararlanmak için sadece Talas ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek ve çölyak hastalığına dair geçerli bir sağlık raporuna sahip olmak gerekiyor.

Vatandaşların gelir durumu bu hizmetten faydalanmak için bir engel teşkil etmiyor, belirtilen iki şartı taşıyan herkese eşit hizmet sunuluyor.

Gıda paketinde glüten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi gibi ürünler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 9 Mayıs Çölyak Günü'ne değinerek, sosyal belediyecilik anlayışlarının bir gereği olarak bu hassas konuda vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Yalçın, 7 yıldan bu yana glütensiz gıda desteğinde bulunduklarını ifade ederek, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu hizmeti gelir düzeyine bakmadan sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

