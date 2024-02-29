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TaliaDD kiosk sistemi Aselsan'a teslim edildi

ANKARA - Özel bir firma tarafından geliştirilen güvenli dosya aktarma platformu TaliaDD kiosk ürününün lansmanı ve Aselsan'a teslim töreni, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Güvenli dosya aktarma sistemi şeklinde geliştirilen TaliaDD kiosk, yüksek güvenlik ihtiyacı bulunan ya da internet erişimine tamamen kapalı ağlarda çalışan kurumların, güvenli ortamlarından dışarı ya da içine dosya aktarımının güvenle yapabilmeleri için geliştirilen bir sistem. Sistemin lansmanı ve Aselsan'a teslim töreni ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirildi.

Aselsan IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, yerli ve millilik konularına vurgu yaparak, "Sivil sektörde veya özel sektörde şunu görüyorsunuz. ya işte bir bilgim çalındı. Bilgini ifşa ederim, bana bu kadar para ver. Halbuki savunma sanayideki saldırı savaş zamanında ortaya çıkıyor. Bizi bugün gören radarlar, savaş zamanı düşmanı göremezse anlıyorsunuz ki benim algoritmalarım çalınmış. Düşmanların eline geçmiş. Adamlar, belki yıllar öncesinde hazırlıklarını yapmışlar. Şimdi bu ihtiyaç buradan çıktı" ifadesini kullandı.

Lansman, uzmanların panel konuşmaları ile devam etti.