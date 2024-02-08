Tamamı boyanan hastanenin o duvarı boyanmadı - Son Dakika
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Tamamı boyanan hastanenin o duvarı boyanmadı

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarları tamamen boyandı ancak, depremde görev alan gönüllü sağlıkçıların isimlerinin bulunduğu duvar öylece bırakıldı. Milletvekilleri duvarda isim ve telefonu yazan sağlıkçıyı aradı.

08.02.2024 09:59
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Tamamı boyanan hastanenin o duvarı boyanmadı

Gönüllü sağlıkçıların isimlerinin yazıldığı duvar 'anı' olarak kalacak

Milletvekilleri duvarda isim ve telefonu yazan sağlıkçıyı aradı

ADIYAMAN - Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin duvarları tamamen boyandı ancak, depremde görev alan gönüllü sağlıkçıların isimlerinin bulunduğu duvar öylece bırakıldı.

Binlerce binanın yıkıldığı, 8 bin 561 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 bin 771 kişinin yaralandığı 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da görev yapan gönüllü sağlıkçılardan bazılarının ismi duvarda yaşayacak. Kentin merkezinde ki tek hastane olan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, görev yapan ve burada konaklayan gönüllü sağlıkçılar, Adıyaman'dan ayrılmadan, Hastanenin Radyoloji Bölümü'ndeki Biyopsi Odasının bir duvarına, "Buradaydık", "Başın sağ olsun Türkiye'm" gibi sloganların yanı sıra isimlerini ve telefon numaralarını yazdı.

Depremden sonra hastanenin bakım ve boyama işlemi yapıldı. Duvarların hepsi boyandı ancak, gönüllü sağlıkçıların isimlerinin bulunduğu duvar öylece kaldı. 6 Şubat depremlerinden bir anı olarak kalacak.

Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış ve İshak Şan hastaneye gerçekleştirdikleri ziyarette, duvarda yazılan Ersin isimli radyoloji teknikerini arayarak, depremde gösterdikleri çalışma azminden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, "6 Şubat depreminde dışardan bir çok gönüllü arkadaşımız geldi. Doktor, hemşire, radyoloji teknisyeni, acil sağlık personeli gibi bir çok arkadaşlarımız geldi. Hastanemiz sağlık hizmeti verirken, aynı zamanda barınma hizmeti de verdi. Bu odamız depremden önce bizim biyopsi odası olarak kullandığımız yerdi. Dışardan gelen arkadaşlar için çok konforlu olmasa da, arkadaşların bir şekilde barınması gerekiyordu. O dönem biyopsi yapılmadığı için biz bu odayı arkadaşların kaldığı barındığı bir yer olarak dizayn ettik. Dışardan gelen gönüllü arkadaşlar o dönemde dönüşümlü olarak gelip gittikleri için her gelen arkadaş, burada kaldıkları barındıkları odaya hatıra olsun diye duvarımıza isimlerini yazmış. Biz o dönemde 'yanınızdaydık', 'bizi unutmayın' manasında duvara isimlerini yazmışlar. Bizde depremden sonra tabi gerekli tadilatları, boyamaları yaparken bu hatıranın devam etmesini istedik. Bu duvardaki bu yazıların silinmesini istemedik. O nedenle arkadaşlarımızın isimleri bizde bir hatıra olarak kalsın diye bu duvarımızı boyamadık. Bu duvarı her gördüğümüzde hem arkadaşlarımıza tekraren minnettarlığımızı sunuyoruz hem de onların hatıralarını yaşatıyoruz. Bu nedenle burası böyle kaldı. Milletvekillerimiz İshak Şan ve Mustafa Alkayış, hastanemize geldiklerinde duvardaki isimleri aradılar, teşekkür ettiler" şeklinde konuştu.

Telefonla, Ersin isimli radyoloji teknikeriyle görüşen Milletvekili Mustafa Alkayış, "Hastanemizin duvarına bıraktığınız telefondan dolayı arıyorum. Çok teşekkür ediyoruz, memleketimiz adına, Adıyaman adına yaptıklarınız için sizi minnettarız, Allah razı olsun" dedi.

Milletvekili İshak Şan ise, "Başhekimiz bütün duvarları boyatmış ama burayı anı olsun diye boyatmamış. Kardeşim yaptıklarınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tamamı boyanan hastanenin o duvarı boyanmadı
Kaynak: İHA

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