Tamer Karadağlı'ya Turizm Elçisi Ödülü - Son Dakika
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Tamer Karadağlı'ya Turizm Elçisi Ödülü

Tamer Karadağlı\'ya Turizm Elçisi Ödülü
02.07.2026 23:24
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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kayseri'de 'Yılın Ulusal Turizm Elçisi' ödülünü aldı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya Kayseri'de "Yılın Ulusal Turizm Elçisi" ödülü verildi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) tarafından Kayseri Turizm Ödülleri Töreni düzenlendi.

Törene katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya "Yılın Ulusal Turizm Elçisi" ödülü takdim edildi.

Karadağlı, ödülü almaktan dolayı gurur ve onur duyduğunu belirterek, 3 yıldır hizmet veren Kayseri Devlet Tiyatrosunun yalnız bırakılmamasını istedi.

Törende, çeşitli sektörlerde kentin turizmine katkı sağlayanlara da ödül verildi.

Programa, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, protokol ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tamer Karadağlı'ya Turizm Elçisi Ödülü - Son Dakika

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